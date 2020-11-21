BOLU - Tarihi Osmanlı kasabası Mudurnu'da sonbahar
- Tarihi Osmanlı kasabası Mudurnu ilçesinden detaylarTarihi Osmanlı kasabası Mudurnu'da sonbaharBOLU (AA) - Tarihi Osmanlı kasabası Mudurnu'da sonbahar eşsiz görüntüler oluşturdu.Tarihi İpek Yolu üzerinde bir Osmanlı kasabası olan ve Ahilik kültürünün halen yaşatıldığı Mudurnu'da, sonbahar renkleri eşsiz görüntülerin oluşmasına neden oldu.İlçe merkezinde yer alan tarihi konaklar ve camilerin bahçeleri ile sokaklardaki ağaçlar sonbahar renkleri ile ilçeye gelen ziyaretçilere eşsiz görüntüler sunuyor.
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