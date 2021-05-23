BOLU - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

- Boş cadde ve sokaklarDoğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyorSAKARYA (AA) - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Bolu 'nun en işlek caddeleri, sokak ve parkları sessizliğe büründü.Kovid - 19 vaka sayılarının düşüşte olduğu kentte, polis ve jandarma ekipleri denetim ve kontrollerini aralıksız sürdürüyor.Kentin en işlek caddesi İzzet Baysal Caddesi ile Karaçayır ve Atatürk Orman Parkı'nda sessizlik hakim.D - 100 kara yolunun kent merkezi kesiminden geçen bölümünde araç trafiğinin azaldığı görüldü. Ekipler, kontrol noktalarında yaptıkları denetimlerde kısıtlama, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlara idari para cezası uyguluyor.Karabük ve Bartın'da da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
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