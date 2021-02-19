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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
BOLU - Sokağa çıkma kısıtlaması

BOLU - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Bolu Kent Meydanı ve İzzet Baysal Caddesi üzerinden detaylar BOLU (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kente sessizlik hakim oldu.Kısıtlamanın başlamasının ardından kentin en işlek merkezlerinden Kent ve Demokrasi Meydanı ile İzzet Baysal Caddesi ve çevresi boş kaldı.Polis ekipleri ve mahalle bekçileri, kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı.Ekipler, sokaktaki kişilerle sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.Türk Kızılay Bolu Şubesi ekipleri, polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek görev başındakilere çorba ve çay ikramında bulundu.Belediye temizlik işçileri de boş kalan cadde ve sokakları temizledi.

Polis Hafta Sonu Koronavirüs Jandarma Trol 

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