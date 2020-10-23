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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Bolu sise büründü, kentin simgesi Köroğlu Heykeli sislerin arasında kaldı

Bolu sise büründü, kentin simgesi Köroğlu Heykeli sislerin arasında kaldı

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Bild Hava Sıcaklıkları Gesi 

-D100 KARAYOLU SİS GÖRÜNTÜSÜ

( BOLU -DRONE)- Sisle kaplanan Bolu havadan görüntülendi BOLU

- Bolu’da kent merkezi ve D-100 karayolu sabah saatlerinde yoğun sisle kaplandı. Sisle kaplanan kentin simgesi Köroğlu heykeli ve kent merkezinin havadan görüntülendi. Bolu’da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde kent merkezi ve D-100 Karayolu Yumrukaya mevkiinde yoğun sis etkili oldu. Etkili olan sis nedeniyle D-100 karayolunu kullanan sürücüler zaman zaman güçlükle ilerleyebildi. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü. Araçlar, görüş mesafesinin düşmesiyle yavaş ilerlerken, bölgedeki sis etkisini sürdürüyor. Yaşanan yoğun sis nedeniyle kent merkezi de sisle kaplandı. Kentin simgesi olan Köroğlu Heykeli ve sisler içindeki kentin havadan görüntüsü muhteşem manzarayı ortaya serdi.
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