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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
BOLU - Sağanak su baskınlarına neden oldu

BOLU - Sağanak su baskınlarına neden oldu

- Pazarköy Köyü'nde sağanak nedeniyle zarar gören evlerin görüntülenmesi - Ekiplerin çalışmasıBOLU (AA) - Bolu 'nun Mengen ilçesinde etkili olan sağanağın ardından oluşan sel ve su baskınları nedeniyle ilçe merkezinde 1 ev Pazarköy Köyünde ise 6 ev ile 1 ahır zarar gördü.İlçede öğleden sonra yoğun şekilde sağanak yağış etkili oldu.Sağanak nedeniyle ilçe merkezinde 1 evin bahçesiyle birlikte girişi suyla dolarken bazı eşyalar zarar gördü. Ev sahibi Kemal Akbıyık ile eşi kaymakamlık tarafından Belediye konukevine yerleştirildi.Ayrıca ilçeye bağlı Pazarköy Köyü'nde ise derenin aşırı yağmur sebebiyle taşması sonucunda 4 evde maddi hasar oluşurken 2 evin bodrumunu da su bastı, 1 ahırda ise göçükler oluştu. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun yağmur yağışı sebebiyle Pazarköy Köyünün içinden geçen derenin çevrede bulunan ağaç parçalarının üzerine savrularak su birikintisine neden olduğu kaydedildi.İlçede hasar tespiti ile su baskınlarının bertaraf edilmesi için çalışmaların başlatıldığının ifade edildiği açıklamada, İlçe Jandarma ekipleri, İlçe Özel İdare Müdürlüğü, İlçe Belediye İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalara devam ettiği belirtildi.

Yağmur Sağanak Yağış Kaymakamlık Hasar Tespit Sağanak 

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