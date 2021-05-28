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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
BOLU - Sağanak su baskınlarına neden oldu

BOLU - Sağanak su baskınlarına neden oldu

- Atatürk Bulvarı, D - 100 Kara yolu - Kalıcı Konutlar bağlantısında bulunan alt geçitlerde su birikintileri - Polis ve zabıta ekiplerinin su tahliye çalışmasıSağanak su baskınlarına neden olduBOLU (AA) - Bolu 'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.İl merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Atatürk Bulvarı, D - 100 Kara yolu - Kalıcı Konutlar bağlantısında bulunan alt geçitlerde su birikintileri oluştu.Polis ve zabıta ekipleri, alt geçitleri ulaşıma kapatarak su tahliye çalışması yaptı.Öte yandan bazı mahallelerdeki evleri su bastı.

Zabıta 

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