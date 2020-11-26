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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
BOLU - Pandemi nedeniyle boş kalan kampüse inen tilki görüntülendi

BOLU - Pandemi nedeniyle boş kalan kampüse inen tilki görüntülendi

- Tilki'nin kampüs içinde gezinmesiPandemi nedeniyle boş kalan kampüse inen tilki görüntülendiBOLU (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında boş kalan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBÜ) kampüsünde gezinen tilki görüntülendi.Pandemi tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitimin devam ettiği, öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin yaşanmadığı üniversitenin Gölköy Yerleşkesine bir tilkinin gelmeye başladığı belirlendi.Günün değişik saatlerinde kampüsteki yeşil alanlara gelen tilkiyi, üniversitenin Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Peker görüntüledi. Peker, tilkinin kampüs içindeki çimlerde gezinmesini fotoğraflayarak sosyal medya hesabında paylaştı.

Sosyal Medya Koronavirüs Gezin 

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