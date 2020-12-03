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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
BOLU - Otobüslerde kış lastiği denetimi yapıldı

BOLU - Otobüslerde kış lastiği denetimi yapıldı

- Kent merkezinde ticari araçların kış lastiği denetimi - Otobüse kış lastiği denetimi yapılması Bolu 'da otobüslerde kış lastiği denetimi yapıldıBOLU (AA) - Bolu 'da, trafik ekipleri Şehirlerarası Otobüs Terminali ve kent merkezinde kış lastiği denetimi yaptı.Türkiye'de 1 Aralık - 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olan kış lastiği uygulamasının başlamasıyla Bolu Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ve kent merkezindeki değişik noktalarda gerçekleştirilen uygulamada, durdurulan araçların lastikleri kontrol edildi.Lastik derinlik ölçme kumpasıyla yapılan ölçümlerde lastik derinliği 1,6 milimetrenin altında kalan araç sürücülerine 776 lira idari para cezası kesildi.Ekipler, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla denetimlerin de sıklaştırıldığını belirterek, kış lastiğini taktırmayan sürücülerin lastiklerini bir an önce taktırmalarını istedi.

Para Cezası Ticari Araç Kış Lastiği Trol 

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