Bolu'nun su sıkıntısı Karadere Suları'yla çözülecek

-TANJU ÖZCAN KONUŞMASI

-FATİH METİN KONUŞMASI

-DUA EDİLMESİ

-DETAYLAR



( BOLU )- Haziran ayında Karadere Suları şehre verilecek BOLU



- Bolu’nun su ihtiyacını karşılayacak olan ve iç kaplama işi biten 3 bin 635 metrelik Karadere Tüneli törenle açıldı. Tünelin Haziran ayında tamamlanmasıyla birlikte şehre memba suyu verilecek.Bolu’da, kent merkezine 42 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller Milli Parkı bölgesindeki Karadere sularının kente içme suyu olarak kazandırılması için 2016 yılının Mayıs ayında ilk adımı atılan projede 3 bin 635 metrelik tünel çalışmasının iç kaplama işi tamamlandı. Bolu Belediyesi ve Devlet Su İşleri işbirliğinde yapılan Karadere Tüneli, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Vali Ahmet Ümit, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini katılımıyla açıldı.“60 milyona yakın harcama yapıldı”Törende, tünelle ilgili bilgiler veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Bu tünel yaklaşık 3 bin 700 metre. Tünel 5 metre genişliğinde, 4 metre yüksekliğindeydi. Ancak iç kaplaması yapılmamıştı. Tünelin açılma maliyeti yaklaşık 32 milyon liraya mal olmuş. İç kaplama maliyeti de 25 milyon lira tuttu. Yani 60 milyon liraya yakın bir harcama yapıldı. Bundan sonra buraya bir regülatör yapılacak. Deredeki su tünele aktarılacak. Tünelin içinden 3.7 kilometre boru hattı geçecek. Boru hattının toplam uzunluğu 12.7 kilometre. Devlet Su İşleri bunun 7.7 kilometresini yapmış” dedi.

“Çele barajını da yaparsak 10 yıllık su ihtiyacı karşılanacak”Karadere Suları’nın tek başına şehrin su ihtiyacını karşılayamayacağını ancak Çele Barajı’nın yapılmasıyla birlikte en az 10 yıllık su sorununun yaşanmayacağını kaydeden Özcan, “Bu su 250 mililitre saniye olarak tahsisli. Burada zaman zaman 500-600 mililitre saniyeye çıkıyor. Ama şuan debinin en düşük olduğu zaman. Şuan 150 mililitre saniye civarında bir su var. Dolayısıyla biz şehre 350 ila 400 mililitre saniye su veriyoruz. Şuanda bu su tek başına yeterli gelmiyor. O yüzden Gölköy Barajı’na muhtaç durumdayız. Sadece birkaç ay Gölköy Barajı’nı devre dışı bırakıp şehrin suyunu tamamen buradan verme şansımız var. Çele barajını yaparsak başka su kaynağı bulmasak bile şehrin en az 10 yıllık su ihtiyacını karşılayacak. Ek kaynaklarla desteklersek de bundan sonra Gölköy’den su almak zorunda kalmayacağız” ifadelerini kullandı.“Haziran’da suyu şehre vereceğiz”Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise tünelle ilgili DSİ’nin üstlendiği bölümün yapımına başlandığını belirterek, “Bolu’muzun önemli hizmetlerinden, hayallerimizden bir tanesini bugün gerçekleştirme imkanı buluyoruz. Bundan önce de çeşitli aşamalarında da beraberdik. Bu güzel hizmeti hep birlikte Haziran’ın sonuna yetiştireceğiz. Bolu Belediyesi ve DSİ’nin ortak çalışmasıyla Haziran ayında inşallah Bolu’yu memba suyuyla buluşturacağız. Bugün Devlet Su İşleri olarak diğer kısımlarını inşaatına hızlı bir şekilde başlayacağız” şeklinde konuştu.





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