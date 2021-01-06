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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu’nun içme suyunu sağlayacak Karadere Tüneli’nde iç kaplaması bitti

Bolu’nun içme suyunu sağlayacak Karadere Tüneli’nde iç kaplaması bitti

- Karadere Tüneli Görüntüsü

Göller İl Başkanları Siyasi Partiler Siyasi Parti İçme Suyu 

-- Başkan Tanju Özcan Açıklama

( BOLU )- 3 bin 635 metrelik Karadere Tüneli törenle hizmete açılacak BOLU

- Bolu’nun içme suyuna katkı sağlayacak Karadere Tüneli’nde 3 bin 635 metrelik iç kaplama işi tamamlandı. Yaz aylarında ilk suyun verileceği tünel törenle hizmete açılacak. Bolu'da, kent merkezine 42 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller Milli Parkı bölgesindeki Karadere sularının kente içme suyu olarak kazandırılması için 2016 yılının Mayıs ayında ilk adımı atılan projede 3 bin 635 metrelik tünel çalışmasının iç kaplama işi tamamlandı. Şehrin önemli oranda su ihtiyacını karşılayacak olan ve yaz aylarında şehre su verilmesi planlanan Karadere Tüneli 8 Ocak Cuma günü saat 14.00’de Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in de katılımıyla hizmete açılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Karadere Tüneli’nin iç kaplama işi 4 Ocak Pazartesi itibariyle tamamlandı. Şuanda tünelin içinde genel bir temizlik yapılıyor. 8 Ocak Cuma günü saat 14.00’de bakan yardımcımız Fatih Metin, Vali Ahmet Ümit, milletvekillerimizin, siyasi partilerimizin il başkanları, STK başkanları ve muhtarların katılacağı bir törenle Karadere Tüneli’ni hizmete açmış olacağız. Bundan sonraki aşamada DSİ bir regülatör yapacak. Zaten hatların da 16 kilometrelik önemli bir kısmı döşendi. Bizim tüneli bitirmemiz şu açıdan önemli. Borunun 3.7 kilometresi tünelin içinden geçecek regülatörden çıkarak. Bizim temiz su arıtma hattımıza gelecek. Sayın Fatih Metin’de Nisan ayında regülatörün yapılacağına ve kısa sürede hattı tamamlayacakları sözünü vermişti. Eğer DSİ’de aynı şekilde hızlı hareket etmeye devam ederse yaz aylarında Karadere sularını temiz su arıtma aracılığıyla Bolu’ya vermeye başlayabileceğiz” dedi.
(FC-GY
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