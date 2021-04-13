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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Bolu’nun içme suyu göletinde seviye yüzde 75’e yükseldi

Bolu’nun içme suyu göletinde seviye yüzde 75’e yükseldi

- GÖLKÖY BARAJ GÖLÜ

Lyon Tarım Doluluk Oranı İçme Suyu 

-arşiv görüntüleri eklendi

( BOLU ) - BOLU

- Bolu’da, etkili olan kar ve yağmur yağışı, kentin içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Göleti’nde su seviyesini yüzde 75’e yükseltti. Bolu’da, yağışların mevsim normallerinin altında kalması sebebiyle doluluk oranı yüzde 18’lere kadar düşen kentin içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Göleti’nde su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2000 yılından itibaren kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 24 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Gölköy Barajı'nda geçtiğimiz aylarda yüzde 18’lere kadar düşen su seviyesi yağmur ve kar yağışlarıyla yüzde 75’e kadar çıktı. Karların eridiği ve yer altı kaynaklarının beslediği Gölköy Barajı’nda bugün itibariyle 16,5 milyon metreküp su tutulurken, barajdaki mevcut suyla kentin içme suyu problemi yaşamayacağı, bundan sonra tutulan suyun tarımsal sulamada kullanılacağı belirtildi. (FC-GY-
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