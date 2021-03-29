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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bolu’nun içme suyu göletinde seviye yüzde 57’ye yükseldi

Bolu’nun içme suyu göletinde seviye yüzde 57’ye yükseldi

- GÖLKÖY BARAJ GÖLÜ

( BOLU ) BOLU

Lyon Doluluk Oranı İçme Suyu 


- Bolu’da etkili olan kar ve yağmur yağışı, kentin içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Göleti’nde su seviyesini yüzde 57’ye yükseltti. Bolu’da, yağışların mevsim normallerinin altında kalması sebebiyle doluluk oranı yüzde 18’lere kadar düşen kentin içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Göleti’nde su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2000 yılından itibaren kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 24 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Gölköy Baraj’ında geçtiğimiz aylarda yüzde 18’lere kadar düşen su seviyesi yağmur ve kar yağışlarıyla yüzde 57’ye kadar çıktı. Karların eridiği ve yer altı kaynaklarının beslediği Gölköy Barajı’nda bugün itibariyle 12,5 milyon metreküp su tutulurken, seviyenin Mayıs ayı ortalarında yüzde 90’ların üzerine çıkması bekleniyor. (FC-GY-
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