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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
BOLU - Mudurnu Deresi'ndeki kısmi kirlilik inceleniyor

BOLU - Mudurnu Deresi'ndeki kısmi kirlilik inceleniyor

- Ekiplerin Mudurnu Deresi'nde incelemelerde bulunması - Kirlilik yüzünden ölen balıklarMudurnu Deresi'ndeki kısmi kirlilik inceleniyorBOLU (AA) - Bolu 'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinden geçen Mudurnu Deresi'nde görülen kısmi kirlilik nedeniyle inceleme başlatıldı.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde çevre bilincinin gelişmesi ve korunması yönünde titiz çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.Mudurnu Deresi’nde kısmi kirliliğin olduğunun anlaşılması üzerine inceleme başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Sayın valimizin de talimatlarıyla ihbarı müteakip derhal olay mahallinde çevre mühendislerimiz marifeti ile gerekli çalışmalar detaylı bir şekilde başlatıldı. Muhtelif noktalardan yeterince numune alınarak laboratuvara gönderilmiştir. Tahlillerin sonucuna göre ilgili kişilere gerekli müeyyideler uygulanacaktır." denildi.

Laboratuvar Yazılı Açıklama Borat 

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