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BOLU - Mudurnu'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
BOLU - Mudurnu'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

BOLU - Mudurnu'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

- Kazanın meydana geldiği kara yolu - Yaralının ambulansa götürülmesi - Kaza yapan araç - Ekiplerin kaza yerindeki çalışmasıMudurnu'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandıBOLU (AA) - Bolu 'nun Mudurnu ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan orman muhafaza memuru Faruk Acar idaresindeki 14 DP 729 plakalı kamyonet ile Dursun Erdem yönetimindeki 14 LB 888 plakalı kamyonet Ormanpınar köyü yol ayrımında çarpıştı.Çarpmanın etkisi ile Faruk Acar'ın kullandığı araç devrildi. Kazada yaralan Acar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Mudurnu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Altın Memur Orman Muhafaza Memuru 

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