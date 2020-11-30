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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
BOLU - Minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

BOLU - Minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

- Tıra arkadan çarpan minibüsteki hasar - Kaza yerindeki ambulans araçları - Trafiğin kontrollü akışıBOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tıra arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandıAlınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nu kullanarak Ankara istikametine seyreden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 MB 5862 plakalı minibüs, Rüzgarlı mevkisinde, önünde seyreden Hüseyin C. yönetimindeki demir yüklü 06 FF 0850 plakalı tıra arkadan çarptı.İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada, minibüste bulunan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.Anadolu Otoyolu'nda ulaşım, 2 şeritten kontrollü sağlanıyor.

Polis Hastane Trol 

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