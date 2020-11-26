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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
BOLU - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sürücülere uyarı

BOLU - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sürücülere uyarı

- Bolu 'da trafik ekiplerinin halk otobüsü ve ticari taksi denetimlerinden detaylarBOLU (AA) - Kocaeli, Bolu yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor. Bolu ’da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor. Bolu ’da yapılan Kovid - 19 denetimleri kapsamında polis ekipleri tarafından kentin birçok noktasında denetim noktası oluşturuldu.Trafik ekipler, D - 100 kara yolunun Kuruçay mevkisinde oluşturulan kontrol noktasında işçi servislerini denetlerken, Cumhuriyet Caddesi ile Süreyya Sokak üzerindeki noktalarda ise halk otobüsleri ile ticri taksiler üzerinde denetim yapıyor.Şehirlerarası otobüslerin denetimlere uyup uymadığı ise Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde devam ediyor.Polis ekipleri, sürücülere denetimin içeriğini açıkladıktan sonra araçlarda dezenfektan ve kolonya bulunup bulunmadığını kontrol ederek yolcuların da kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü ve yolculara Kovid - 19 önlemlerini hatırlatarak bu tedbirlere uyulması gerektiğine vurgu yapıyor.

Ticari Taksi Koronavirüs Halk Otobüsü Polis Ekipleri Kontrol Noktası 

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