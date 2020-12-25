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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Bolu kent merkezinde göz gözü görmüyor

Bolu kent merkezinde göz gözü görmüyor

D-100 KARAYOLU SİS

Hava Sıcaklıkları 

-SİS DENİZİNİN OLUŞTUĞU YERLER
-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı. Bolu’da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor. Sisin etkili olduğu D-100 Karayolu Paşaköy, Dağkent ve Yumrukaya mevkilerinde sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesefasinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü D-100 Karayolu’nda sürücüler ışıklı tabelalarla hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor. Kentin yüksek kesimlerinde yer alan mahallelerinde yoğun sis etkisini gösteriyor. Bazı bölgelerde sis denizini andıran görüntüler de ortaya çıktı.
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