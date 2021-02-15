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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Bolu kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı

- Bolu kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı

- KENT MERKEZİ KAR YAĞIŞI

Bild Kar Yağışı 

-- TEMİZLİK EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız olarak devam ederken kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Bolu’da, 4 gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezinde gece saatlerinde şiddetini artırdı. Kent merkezinde etkisini artırarak devam eden kar, şehri beyaz örtüyle kapladı. Kar kalınlığının yeşil alanlarda 25 santimetreyi bulduğu şehirde sürücüler karla kaplanan caddelerde güçlükle ilerleyebildi. Bolu Belediyesi’ne bağlı temizlik ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren temizlik çalışmalarına başladı.
Kar küreme araçlarıyla işlek caddelerin açıldığı şehir merkezinde kar yağışının gün boyunca sürmesi bekleniyor. (FC-GY-
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