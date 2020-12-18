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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Bolu Karadere Suları’na kavuşmak için gün sayıyor

Bolu Karadere Suları’na kavuşmak için gün sayıyor

BOLU BELEDİYE BAŞKANI RÖP.

Göller Uzunlu Gesi İçme Suyu 

-KARADERE TÜNELİ

( BOLU )- Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan:- “Yaz ayı ortalarında Karadere sularını şehre vermeye başlayabileceğiz” BOLU

- Bolu’da Karadere kaynak sularını içme suyu şebekesine aktararak şehrin şu ihtiyacını karşılayacak olan 3 bin 635 metrelik tünel projesinde sona gelindi. Çalışmaların yaz aylarında bitmesiyle birlikte şehre su verilmesi planlanıyor.Bolu'da, kent merkezine 42 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller Milli Parkı bölgesindeki Karadere sularının kente içme suyu olarak kazandırılması için 2016 yılının Mayıs ayında ilk adımı atılan projede 3 bin 635 metrelik tünel çalışmasının iç kaplama işinde sona gelindi. Şehrin önemli oranda su ihtiyacını karşılaması beklenen Karadere Suları’nın yaz aylarında şehre verilmesi bekleniyor.Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Karadere tünelimiz toplam 3 bin 635 metre uzunluğunda. Bu tünelin açılması yetmiyor. Asıl maliyet iç kaplamasıydı. İç kaplama ihalesini gerçekleştirmiştik. İlk kazma Nisan ayında vurulmuştu. Şuanda 3 bin 635 metreden geriye sadece 390 metre civarında yapılmamış bölüm kaldı. Hava şartları da uygun giderse 1 ay içerisinde tamamlamayı umuyoruz. Zaten güney çıkışı tamamlandı. 390 metre kuzey kısmı kaldı. Tamamlandıktan sonra dereyle kuzey kısmı girişi arasında DSİ terfi istasyonu inşa edecek. Onu da Nisan ayında yapacaklarını söylediler. Bir de DSİ’nin 16 kilometrelik isale hattı var. Bunun 3 bin 635 metresi tünelin içinden geçiyor. Şuanda DSİ 16 kilometrenin yaklaşık yarısını tamamladı. Yaz ayı ortalarında Karadere sularını şehre vermeye başlayabileceğiz” dedi.

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