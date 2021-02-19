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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
BOLU - Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

BOLU - Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Tarihi Mudurnu'da kar Bolu , Karabük ve Zonguldak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Zonguldak ve Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle 149 köye ulaşım sağlanamıyorBOLU/KARABÜK (AA) - Bolu , Karabük ve Zonguldak'ta kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Bolu 'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış sonrası, kar kalınlığı şehir merkezinde 15 santimetreye ulaştı.Beyaza bürünen kent merkezinde sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.Belediye ekipleri ise cadde ve sokaklarda oluşan kar birikintilerini kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.Yeniçağa ilçesinde de kar kalınlığı yer yer 50 santimetre oldu. Sabaha kar yağışıyla uyanan ilçe sakinleri, iş yerlerine giderken zorluk yaşadı. - ZonguldakZonguldak'ta da yoğun kar nedeniyle, kent merkezinde 4, Devrek'te 33, Alaplı'da 4, Kozlu'da 6, Çaycuma'da 4 ve Kilimli'de 1 olmak üzere 52 köy yolu ulaşıma kapandı.Ekiplerin, köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor. - KarabükKarabük'te kar aralıklarla etkisini gösteriyor.Karabük - Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi ve 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ile Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D - 100 kara yolunda sürücüler kar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.Trafik ve Karayolları ekipleri, olası olumsuzluklara karşı Ahmetusta Geçidi ve D - 100 kara yolundaki önlemleri artırdı.İki bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti. Kayak merkezine gidenler, kayak ve snowboard yaparak karın keyfini çıkardı.Karabük İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle merkezde 4, Eflani'de 35, Eskipazar'da 17, Ovacık'ta 9, Yenice'de 22 ve Safranbolu'da 10 olmak üzere 97 köyün yolunun ulaşıma kapandı.Ekiplerin, köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

Kar Kalınlığı Çağa Köy Yolları Kar Yağışı 

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