Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
BOLU - Irak İnterpol'ü tarafından aranan DEAŞ üyesi yakalandı

BOLU - Irak İnterpol'ü tarafından aranan DEAŞ üyesi yakalandı

- Bolu İl Emniyet Müdürlüğü binası - Şüphelinin saklandığı bina - Polisin binaya girişi - Evin kapısının çalınması - Gözaltına alınan şüphelinin binadan çıkartılması ve polis aracına bindiriliş - Adliye binası - Şüphelinin adliye binasına girişi Irak İnterpol'ü tarafından aranan DEAŞ üyesi Bolu 'da yakalandıBOLU (AA) - Bolu 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak İnterpol'ü tarafından aranan şüpheli gözaltına alındı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde üst düzey faaliyet yürüttüğü iddia edilen ve Irak İnterpol görevlilerince hakkında yakalama ve tutuklama kararı bulunan Irak uyruklu A.T.A.A'nın Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının izniyle yapılan operasyon sonucu yakalandığı bildirildi.
Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Polis Aracı Tutuklama Kararı Adliye Binası Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement