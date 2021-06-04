BOLU - Irak İnterpol'ü tarafından aranan DEAŞ üyesi yakalandı
- Bolu İl Emniyet Müdürlüğü binası - Şüphelinin saklandığı bina - Polisin binaya girişi - Evin kapısının çalınması - Gözaltına alınan şüphelinin binadan çıkartılması ve polis aracına bindiriliş - Adliye binası - Şüphelinin adliye binasına girişi Irak İnterpol'ü tarafından aranan DEAŞ üyesi Bolu 'da yakalandıBOLU (AA) - Bolu 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak İnterpol'ü tarafından aranan şüpheli gözaltına alındı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde üst düzey faaliyet yürüttüğü iddia edilen ve Irak İnterpol görevlilerince hakkında yakalama ve tutuklama kararı bulunan Irak uyruklu A.T.A.A'nın Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının izniyle yapılan operasyon sonucu yakalandığı bildirildi. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.
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