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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
BOLU - İnşaat kazısında tarihi eser kalıntıları bulundu

BOLU - İnşaat kazısında tarihi eser kalıntıları bulundu

- Temel kazı alanında ortaya çıkan tarihi eserler Bolu 'da inşaat kazısında tarihi eser kalıntıları bulunduBOLU (AA) - Bolu 'da inşaat alanındaki temel kazma çalışmaları sırasında tarihi eser kalıntılarına rastlandı.Alınan bilgiye göre, bir inşaat firması tarafından Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi'nde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binası karşısında bulunan inşaat alanında temel kazma çalışması yapıldı.Çalışma sırasında tarihi eser kalıntılarına ulaşılması üzerine faaliyetleri durduran firma yetkilileri, durumu Bolu Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.Müze yetkilileri, inşaat çalışmasını durdurarak bölgede geniş çaplı kazı çalışması başlattı. Bölgedeki çalışmaların ardından lahit olduğu değerlendirilen çok sayıda yapı ile geniş duvarlar tespit edildi.Tarihi eser kalıntılarının hangi döneme ait olduğu, kazı alanından alınan numunelerin Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından incelenmesinin ardından belirlenecek.Öte yandan, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kazı alanında bariyerlerle önlem aldı. Bolu 'da önceki yıllarda da inşaat alanlarından Roma dönemine ait lahitler ile tarihi yapılar çıkmıştı.

İnşaat Alanı Lahit Bild İnşaat Firması 

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