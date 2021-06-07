BOLU - İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

- Çarpışan otomobillerden görüntü - Otomobilde sıkışan yaralıları çıkarmaya çalışan itfaiye - Yaralıların çıkarılması Bolu 'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralıBOLU (AA) - Bolu 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.D - 100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Ahmet Selahattin B. idaresindeki 14 AB 333 plakalı otomobil, Tokadi Hayrettin Kavşağı'nda İskender S. yönetimindeki 25 EN 092 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri orta refüje savruldu, diğeri bariyerlere çarparak durdu.Kazada otomobilde sıkışan İskender (73) ile eşi Emine S. (67), Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerince yarım saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı.112 Acil Servis ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çiftin, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Kaza yapan araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı.
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