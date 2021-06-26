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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BOLU - Engelli çocuğun arızalı tekerlekli sandalyesi Türk Kızılay tarafından onarıldı

BOLU - Engelli çocuğun arızalı tekerlekli sandalyesi Türk Kızılay tarafından onarıldı

- Engelli çocuğun tamirhaneye getirilmesi - Akülü araç - Tamir çalışmaları - Bedensel engelli Yusuf Vural ile röportaj Bolu 'da engelli çocuğun arızalı tekerlekli sandalyesi Türk Kızılay tarafından onarıldıBOLU (AA) - Bolu 'da 10 yaşındaki engelli çocuğun arızalı akülü tekerlekli sandalyesi, Türk Kızılay tarafından onarılarak kendisine teslim edildi.Bedensel engelli Yusuf Vural'ın arızalanan akülü tekerlekli sandalyesinin ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle bir süredir onarılamadığından haberdar olan Türk Kızılay Bolu Şubesi ekipleri, harekete geçti.Kızılay yetkilileri aracılığıyla onarılan akülü tekerlekli sandalye, çocuğa teslim edildi.Tekerlekli sandalyesine kavuştuğu için büyük mutluluk yaşayan Vural, Kızılay yetkililerine teşekkür etti.

Harekete Geç Tekerlekli Sandalye 

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