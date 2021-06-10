BOLU - (DRONE) Şarampole devrilen kamyon vinç yardımıyla kurtarıldı
- Olay yeri - Kara yolunda oluşan araç kuyruğunun havadan görüntüleri - Oluşan araç kuyruğu - Devrilen kamyonu çıkarma çalışmaları Bolu 'da şarampole devrilen kamyon vinç yardımıyla kurtarıldıBOLU (AA) - D - 100 kara yolunun Bolu kesiminde şarampole devrilen kamyonu kurtarma çalışması nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.Ankara istikametinde seyreden Recep B. idaresindeki 67 NV 581 plakalı kamyon, dün akşam saatlerinde Yumrukaya mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, ekiplere haber verdi. Ekipler, gece vakti olması nedeniyle aracı kurtarma çalışmalarına bugün öğle saatlerinde başladı. Karayolları ve polis ekipleri yolu ulaşıma kapatırken, araç vinç yardımıyla kurtarıldı.Çalışmalar sırasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.Yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kalan yol, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.
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