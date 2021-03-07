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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
BOLU - Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

BOLU - Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

- Detaylar Bolu 'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdiBOLU (AA) - Bolu 'nun Mudurnu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.Samat köyünde Hüseyin Kurt (71) idaresindeki 14 AL 557 plakalı traktör, Dere Mahallesi türbe yolunda devrildi.Kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.Sürücünün cenazesi, incelemenin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenaze 

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