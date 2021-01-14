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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bolu Dağında kar yağışı devam ediyor

Bolu Dağında kar yağışı devam ediyor

Bolu dağı kar yağışı,

Karayolları Güzergah Kar Kalınlığı Kar Yağışı 

-Karayollarının görüntüsü,
-Trafiğin görüntüsü,
-detay.

( DÜZCE )-Kar kalınlığı 20 santime ulaştı DÜZCE

- Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Bolu dağında kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Kur yağışı etkili olmaya devam ediyor. İstanbul ise Ankara arasında en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı’nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri sürekli kar kürüme ve temizleme çalışmasını sürdürüyor. Bölgede kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşırken trafikte ilerleyen araçlar sis ve kar yağışı nedeniyle zaman zaman ilerlemekte zorluk yaşıyor. Kar yağışının ilerleyen saatlerde de devam etmesi bekleniyor. Yetkililer yola çıkacak sürücülerin dikkatli olmasını istediler. (ALI-
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