Bolu Dağında göz gözü görmüyor

-Trafikte ilerleyen araçların görüntüsü,

-Sis görüntüsü. detay



( DÜZCE )- Bolu dağında görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü DÜZCE



- Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı geçişinde yoğun sis etkili oluyor. Sis ve yağış ile birlikte görüş mesafesi de 10 metreye kadar düştü. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte sis ve yağış etkili oluyor. İstanbul ile Ankara gibi iki metropol şehrin arasında bulunan ve önemli geçiş güzergahı olun Bolu Dağında hafif yağan yağış ile birlikte siste etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşüyor. Araçlar trafikte kontrollü bir şekilde ilerliyor. Yetkililer sürücülerin yakın takip yapmaları ve sis farlarını yakmalarını istedi.



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