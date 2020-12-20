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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Bolu Dağı Tüneli tarihinin en sakin günlerini yaşıyor

Bolu Dağı Tüneli tarihinin en sakin günlerini yaşıyor

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Hafta Sonu Güzergah Karya Yasaklar Tonaj 

-TEM OTOYOLU SAKİNLİĞİ
-DETAYLAR

( BOLU -DRONE)- Bolu Dağı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi BOLU

- Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasaklarıyla tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan ve İstanbul ile Ankara’yı birbirine bağlayan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesimi, korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasaklarıyla tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.Sadece izin belgesi bulunan kargo, akaryakıt tankerleri ve büyük tonajlı araçların geçtiği güzergahta sakinlik hakim. Güzergahtaki araç yoğunluğunda sokağa çıkma kısıtlamasının Cuma günü saat 21.00 itibarıyla başlamasıyla büyük oranda düşüş yaşandı. Yoldaki boş görüntünün Pazartesi sabah 05.00'a kadar sürmesi bekleniyor.
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