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Bolu Dağı Tüneli’nden bayram tatili boyunca 865 bin araç geçti
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bolu Dağı Tüneli’nden bayram tatili boyunca 865 bin araç geçti

Bolu Dağı Tüneli’nden bayram tatili boyunca 865 bin araç geçti

- BOLU DAĞI TÜNELİ ARAÇ GEÇİŞLERİ

( BOLU -DRONE) BOLU

Güzergah Bayram Tatili Tatİl 


- Kurban Bayramı tatili boyunca TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nden 865 bin araç geçiş yaptı. Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi, Kurban Bayramı tatili boyunca tatilciler tarafından yoğun olarak kullanıldı. İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı olan Bolu Dağı Tüneli’nden bayram tatili boyunca Ankara istikametine 500 bin, İstanbul istikametine ise 365 bin olmak üzere toplam 865 bin araç geçiş yaptı. Tatilcilerin Bolu Dağı Tüneli’ni en yoğun kullandığı gün olan 17 Temmuz’da gün içerisinde 90 bin araç geçiş yaptı. Bayram tatili boyunca TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu üzerinde trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan trafik ekipleri, bin 339 ekip ve 3 bin 397 personelle görev yaptı. (FC-HFV-
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