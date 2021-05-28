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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Bolu Dağı Tüneli'ndeki tır yangını ulaşımı aksattı

Bolu Dağı Tüneli'ndeki tır yangını ulaşımı aksattı

- Olay yerinden görüntü - Yanan tırın görüntüsüBOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nda Bolu Dağı Tüneli içinde meydana gelen tır yangını ulaşımda aksamaya neden oldu.Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Murat Yardımcı yönetimindeki 41 YE 939 plakalı tır, Bolu Dağı Tüneli içinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Aracından alevler çıktığını fark eden sürücü tırı en sol şeride çekerek Bolu Dağı Tüneli işletmesinden yardım istedi.Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Bolu Dağı Tüneli İşletmesi yangına ilk müdahale aracı tarafından söndürüldü.Tırda yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.Meydana geeln yangın sebebiyle Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara İstikametine ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

İlk Müdahale Tır Yangını Trol 

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