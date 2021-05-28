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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Bolu Dağı Tüneli’nde tır yangını

Bolu Dağı Tüneli’nde tır yangını

- YANGIN ÇIKAN TIR

Tır Yangını 

-- EKİPLERİN İNCELEMESİ
-- DETAYLAR

( BOLU )- Ekiplerin hızlı müdahalesi faciayı önledi BOLU

- Bolu’da, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli içerisinde seyir halinde olan tırda çıkan yangına hızlı müdahale ederek söndüren ekipler olası facianın önüne geçti. Olay, saat 11.230 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Murat Yardımcı idaresindeki 41 YE 939 plakalı tırın lastiğinde Bolu Dağı Tüneli içerisinde yangın çıktı. Tırdan dumanlar yükseldiğini gören sürücü Yıldırım aracı sağ tünel içerisinde durdurarak aşağı indi. Yıldırım’ın ihbarı üzerine olay yerine Bolu Dağı Tüneli itfaiyesi sevk edildi. Lastikte başlayan ve aracın motor kısmına da sıçrayan yangına kısa sürede müdahale eden ekipler yangını büyümeden söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (FC-RFK
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