Bolu Dağı’ndan izni olmayıp geçenler cezayı yedi

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( DÜZCE -ÖZEL)-Kısıtlama sürecinde sokağa çıkanlara 18 bin 900 lira ceza yazıldı DÜZCE



- Korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokağa çıkan araç sürücülerine yönelik Bolu Dağı’nda emniyet ekiplerince uygulama yapıldı. İzinsiz sokağa çıkanlara cezai işlem uygulandı. Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı, sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü. Sadece kargo şirketlerine ait araçların tırmanışa geçtiği Bolu Dağı’nda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kısıtlamaya uymayanlar üzerinde denetim gerçekleştirdi. Saat 20.00 itibari ile başlayan denetimlerde belgesi olan sürücüler trafik yönünden denetim yapılırken, belgesi olmayan sürücü ve araç içerisinde ki yolculara cezai işlem uygulandı. Yaklaşık 2 saat içinde yüzlerce kamyon ve aracı denetleyen ekipler 4 araç sürücüsü ve araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıkmalarından dolayı 3.150 liradan toplam 18 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.



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