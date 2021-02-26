Bolu Dağı’nda yoğun sis

-ARAÇLARIN SİS NEDENİYLE YAVAŞ İLERLEMESİ



( BOLU -DRONE) - Sis nedeniyle görüş mesafe 20 metreye kadar düştü BOLU



- Bolu Dağı D-100 Karayolu kesiminde etkili olan ve görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşüren yoğun sis havadan görüntülendi. Bolu’da, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek mevkiileri havadan görüntülendi. Yoğun sisin etkili olduğu güzergahlarda sürücüler ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıldı. Öte yandan, yoğun sis kent merkezinde de etkili oldu.



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