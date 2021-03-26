Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı

Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı

Yoğun kar yağışından görüntü

Karayolları Güzergah Kar Kalınlığı Yağan Kar Yağışı 

-sisten görüntü
-araçların yavaş ilerlemesinden görüntü
-vatandaşların karın içinden görüntüsü
-karayolları ekiplerinden görüntü
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL)- Sis ve tipi şeklinde yağan kar ulaşımı olumsuz etkiliyor DÜZCE

- Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’nda mart ayında yağan kar yağışı etkisini arttırdı. Tipi halinde yoğun bir şekilde yağan yağış ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından Bolu Dağı’nda kar yağışı etkisini arttırdı. Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’nda tipi halinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Özellikle Düzce’nin Kaynaşlı, Bakacak ve Karanlıkdere bölgelerinde etkili olan sis nedeni ile görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Yoğun bir şekilde yağan kar nedeni ile ağır tonajlı araçlar kontrollü olarak dağa gönderilirken, karayolları ekipleri de yolun açık olması için 6 araçla sürekli kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan bölgede kar kalınlığı ise yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı. (EB-ALI-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement