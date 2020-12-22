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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Bolu Dağı’nda sürücüler zor anlar yaşıyor

Bolu Dağı’nda sürücüler zor anlar yaşıyor

Yolda kalan tır

Karayolları Güzergah Zincir Takma Polis Ekipleri Kar Yağışı 

-polis ekipleri
-tırın gitmeye çalışması
-Sürücünün zincir takmaya çalışması
-Detaylar

( BOLU ) - Bolu Dağı’nda sürücüler zor anlar yaşıyor BOLU

- Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı’nda etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı’nda sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı araçlar yolda kaldı. Dağı tırmanamayan bir tır sürücüsü zor anlar yaşadı. Tır sürücüsünün yardımına trafik polisleri koştu. Yoğun kar yağışı devam ederken karayolları ekipleri yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bolu ve Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise sürücülere uyarılarda bulunuyor. (RFK-
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