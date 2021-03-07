Bolu Dağı’nda sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü

-ARAÇLARNI SİS İÇİNDEN GEÇMESİ

-DETAYLAR



( BOLU ) BOLU



- Bolu Dağı D-100 Karayolu kesiminde etkili olan ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşerken, sürücüler güzergahta ilerlemekte güçlük çekiyor. Bolu’da, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sis nedeniyle görüş mesafesi D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek mevkiilerinde yer yer 10 metreye kadar düştü. Yoğun sisin etkili olduğu güzergahlarda sürücüler ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıldı.



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