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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor - BOLU

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor - BOLU

- D - 100 kara yolu Bolu Dağı kesiminden detaylar Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyorBOLU (AA) - D - 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak D - 100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde aralıklarla devam ederken, sis nedeniyle Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkisinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.Karayolları ekipleri sürücüleri, sağanak ve sise karşı, ışıklı tabelalar ve sis lambalarıyla uyarırken, Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

Yakın Takip Hatalı Sollama Aşırı Hız 

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