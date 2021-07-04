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Bolu Dağı’nda sağanak ve sis etkili oluyor
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Bolu Dağı’nda sağanak ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı’nda sağanak ve sis etkili oluyor

BOLU DAĞI SİS

Polis Sağanak Yağış Gesi Polis Ekipleri Sağanak 

-ARAÇLARIN SİS NEDENİYLE YAVAŞ İLERLEMESİ
-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu Dağı’nda oluşan sağanak ve yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bolu’da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde sağanak yağış ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.
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