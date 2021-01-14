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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bolu Dağı’nda lapa lapa kar yağıyor

Bolu Dağı’nda lapa lapa kar yağıyor

KARAYOLLARI EKİPLERİ ÇALIŞMASI

Karayolları Gesi Kar Yağışı 

-BOLU DAĞI YOĞUN KAR YAĞIŞI

( BOLU )- Karayolları ekipleri Bolu Dağı'nda seferber oldu BOLU

- Bolu’da, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde gece saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Bolu’da, gece saatlerinde başlayan ve şiddetini artırarak devam eden kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oldu. İstanbul’u Anadolu’ya açılan kapısı olarak bilinen Bolu Dağı’nda sürücülerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için karayolları ekipleri seferber oldu. Ekiple özellikle dik rampaların olduğu D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde aralıksız olarak kar küreme ver tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
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