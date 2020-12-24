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24 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bolu Dağı’nda kar yağışı ve sis

Bolu Dağı’nda kar yağışı ve sis

BOLU DAĞI KAR VE HAFİF SİS

Karayolları Güzergah Gesi Kar Yağışı 

-KARLA KAPLANAN YEŞİL ALANLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde başlayan hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor. Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamasını engellemek için karayolları ekipleri güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Hafif sisin de etkili olduğu Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları yönünde uyarılıyor.
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