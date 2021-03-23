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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor

BOLU DAĞI KAR YAĞIŞI

( BOLU ) BOLU

Sağanak Yağış Gesi Kar Yağışı Irak 


- Bolu D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Bolu’da, dün gece saatlerinden itibaren devam eden sağanak yağış sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor. Kar yağışının devam ettiği D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı şekilde bekletiliyor. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar yağışının gün boyunca devam edeceği öğrenildi.
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