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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oldu

Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oldu

- BOLU DAĞI KARLA KAPLANAN ALANLAR

Karayolları Güzergah Gesi Kar Yağışı 

-- KARAYOLLARI EKİPLERİNİN HAZIR BEKLEMESİ
-- DETAYLAR

( BOLU )- Bolu Dağı’nda kısa süren kar yağışı yeşil alanları karla kapladı BOLU

- Bolu’da, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde kısa süre yağmasına rağmen etkili olan kar yağışı yeşil alanları beyaz örtüyle kapladı. Bolu’da, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı kısa sürmesine rağmen TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oldu. Kar yağışı sebebiyle sürücülerin olumsuz etkilenmesini engellemek için karayolları ekipleri güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Kar yağışının durduğu Bolu Dağı’nda gün içinde aralıklarla yağışın devam etmesi bekleniyor. (FC
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