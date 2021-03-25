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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor

Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor

- BOLU DAĞI KAR YAĞIŞI

Hafta Sonu Güzergah Kar Kalınlığı Polis Ekipleri Kar Yağışı 

-- BOLU DAĞI SİS
-- KARAYOLLARI EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerdeki yeşil alanlarda kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı. Bolu’da, kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu ve yeşil alanlarda kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor. Karayolları ekipleri D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sisin de etkili olduğu Bolu Dağı güzergahında görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi sebebiyle sürücüler polis ekipleri ve ışıklı levhalarla hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor. Öte yandan Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
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