Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor

-KARAYOLARI EKİPLERİ ÇALIŞMASI

-DETAYLAR



( BOLU ) BOLU



- Bolu’da D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı hafif şekilde devam ediyor. Bolu’da, geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor. Kar yağışı, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor. Karayolları ekipleri özellikle dik rampaların olduğu D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde aralıksız olarak kar küreme ver tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.



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