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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor

Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor

BOLU DAĞI KAR YAĞIŞI

Gesi Kar Yağışı 

-KARAYOLARI EKİPLERİ ÇALIŞMASI
-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı hafif şekilde devam ediyor. Bolu’da, geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor. Kar yağışı, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor. Karayolları ekipleri özellikle dik rampaların olduğu D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde aralıksız olarak kar küreme ver tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
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