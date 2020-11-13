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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor

Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor

YOĞUN SİS

Polis Hava Sıcaklıkları Gesi Polis Ekipleri 

-ARAÇLARIN SİSTEN ÇIKMASI

( BOLU )- Sisin etkili olduğu Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü BOLU

- Bolu Dağı’nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bolu’da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.
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