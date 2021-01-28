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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bolu Dağı beyaz gelinliğini giydi

Bolu Dağı beyaz gelinliğini giydi

drone görüntüsü

Güzergah Yağan Kar Yağışı 

-Trafikte ilerleyen araçların görüntüsü
-Kar temizleme çalışması görüntüsü
-Yol görüntüsü
-detay

( DÜZCE -ÖZEL-DRONE)-Drone ile havadan kartpostallık görüntü oluşturdu DÜZCE

- Türkiye’nin en önemli geçi güzergahı Bolu Dağı’nda dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı drone ile havadan görüntülendi. Hafif şekilde yağan kar yağışı ile sis etkili oluyor. Bolu Dağı Beyaz gelinliğini giydi. Avrupa’yı Anadolu’ya bağlayan Bolu Dağında dün akşam saatlerinde başlayan ara ara hafif şekilde yağan kar beyaz görüntü oluşturdu. Drone ile havadan çekilen görüntüler muhteşem manzara oluşturdu. Hafif kar yağışı ve sisin etkili olduğu Bolu Dağında Karayolları ekipleri de zaman zaman tuzlama çalışması yapıyor.
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