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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bolu’da yoğun sis etkili oluyor

Bolu’da yoğun sis etkili oluyor

- D100 KARAYOLU YOĞUN SİS

Yakın Takip Hatalı Sollama Aşırı Hız 

-- KENT MERKEZİ SİS

( BOLU ) -- Sisin etkili olduğu kentte görüş mesafesi 20 metreye kadar düştğ BOLU

- Bolu’da, D-100 Karayolu ve kent merkezinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Bolu’da, sabah saatlerinden itibaren devam eden yoğun sis D-100 Karayolunun Dağkent, Yumrukaya ve Elmalık mevkiilerinde etkili oluyor. Sürücülerin güçlükle ilerlemesine neden olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Güzergahlarda görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı. Öte yandan, yoğun sis kent merkezinde de etkili oluyor. Sisin etkili olduğu Sümer, Aktaş, Sağlık, Köroğlu, Aktaş, Karaçayır ve Karamanlı mahallelerinde vatandaşlar zor anlar yaşıyor. (FC-GY
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