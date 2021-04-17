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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bolu’da, yangında zarar gören 136 hektarlık alan ağaçlandırılacak

Bolu’da, yangında zarar gören 136 hektarlık alan ağaçlandırılacak

-Arşiv görüntüler

Ormanlı Orman Yangını 

--YANAN ALANDA İNCELEME (FOTOĞRAF)

( BOLU ) BOLU

- Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde 136 hektarlık alanda etkili olan yangında zarar gören ormanlık alanda saha çalışmalarında sona gelindi. Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Dörtdivan ilçesi Ortaköy mevkiinde geçtiğimiz yıl Eylül ayında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Ankara, Zonguldak ve Bolu’nun ilçe itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait çok sayıda arazöz sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangını 2 gün süren çalışmaların sonucunda söndürüldü. Yangın sonrasında yapılan incelemede 136 hektarlık alanın zarar gördüğü tespit edildi. Bölgenin ağaçlandırılması için Bolu Orman Bölge Müdürlüğü çalışma başlattı. Yanan alan ağaçlandırılacak Yangında zarar gören ağaçların sahadan çıkarılma işleminin devam ettiği bölgede Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nizamettin Ören, Silvikültür Şube Müdürü Hüseyin Şahiner ve İşletme Müdürü Vasfi Cem Bulut sahada ki çalışmalarda incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından, yaklaşık 4 hektar alanda toprak işlemesi tamamlandığı, yangından zarar gören alanın 32,5 hektar alanında yapay gençleştirme, kalan 100 hektar alanda ise ağaçlandırma yapılarak yanan alanın tamamının ağaçlandırılacağı ifade edildi.
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