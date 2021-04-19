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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bolu’da yanan 2 katlı apartmanın çatısı kullanamaz hale geldi

Bolu’da yanan 2 katlı apartmanın çatısı kullanamaz hale geldi

- OLAY YERİ

Çatı Katı Jandarma Trol 

-- EKİPLERİN MÜDAHALESİ
-- ÇATI KATINDAN DUMANLARNI YÜKSELMESİ
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da 2 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında apartmanın çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 10.00 sıralarında merkeze bağlı Kırha köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrettin Yılmaz’a ait 2 katlı apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Apartmandan dumanların yükseldiğini gören köylülerin haber vermesi üzerine Yılmaz ve ailesi evlerinden dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle çatının tamamına yayılan yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangından can kaybı yaşanmazken, Yılmaz’a ait apartmanın çatısında ve ikinci katında hasar meydan geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (FC-RFK
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